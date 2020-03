"Domnul Cițu era ieri hotarat sa-și asume mandatul de prim-ministru. Știu asta foarte sigur! Ce s-o fi intamplat in ultimele ore? Cine și ce jocuri face? Țara are nevoie de un guvern stabil. O majoritate se contura sa susțina instalarea guvernului.

Lumea se pregatește sa lupte cu criza de sanatate și cu criza economica și PNL joaca baba-oarba cu guvernul.

Nu știu cine/ce calcule și-a facut, dar acest joc politic al PNL in momentele pe care le traim este IRESPONSABIL.

Cui ii e teama de guvernare? Noua nu!", a scris Dacian Ciolos pe Facebook.

Si USR a reactionat dupa…