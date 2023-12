Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii celei mai mari organizatii a transportatorilor de marfuri din vestul tarii considera ca acordul privind aderarea Romaniei la Schengen doar aerian si maritim este „praf in ochi” si cer Guvernului sa isi intensifice actiunile pentru a obtine si aderarea cu frontierele terestre tot in 2024,…

- Fostul premier Dacian Ciolos, actual europarlamentar, afirma, miercuri seara, ca ”vestile triumfaliste” ale premierului Marcel Ciolacu despre intrarea in spatiul Schengen ar fi cu adevarat importante daca ar exista un acord cu Austria si pentru intrarea cu frontierele terestre, potrivit News.ro. ”Mi-as…

- Premierul bulgar Nikolai Denkov a afirmat luni ca negocierile aflate in desfasurare cu Austria inca nu au condus la un acord final cu privire la aderarea la spatiul Schengen și a respins posibilitatea ca Bulgaria sa accepte in mod exclusiv anumite reguli specifice. Denkov a facut referire la cererea…

- Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” a fost inchisa pana la finalul anului, a anunțat sindicatul Europol. Decizia a fost luata de Consiliul de Administrație și de Senatul Academiei de Poliție, dupa ce aproape 100 de studenți au acuzat toxiinfecție alimentara. „Dupa 10 zile in care am aratat condițiile…

- Președintele Austriei, Alexander Van der Bellen, a declarat, joi, la Chișinau ca regreta decizia Austriei de a bloca aderarea Romaniei și Bulgariei la spațiul Schengen, potrivit TV8. El „spera” ca decizia Guvernului federal la o urmatoare solicitare „sa fie revizuita”. Declarațiile au fost facute in…

- Romania continues to participate in ongoing negotiations for Schengen accession, but the reality is that the area of free movement no longer functions, President Klaus Iohannis said on Thursday ahead of the European Council, according to Euractiv. While Austria says that its opposition is not directed…

- Tot mai multe țari au luat decizia sa introduca controalele la frontiera de teama atentatelor. Criza internaționala, riscul din ce in ce mai mare ca conflictul arabo-israelian sa se extinda in intreg Orientul Mijlociu, atacurile și alarmele repetate din unele orașe europene au determinat Italia și alte…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis joi sa mentina rata dobanzii de politica monetara la nivelul de 7% pe an. In comunicatul emis, BNR a explicat ca razboiul din Ucraina și evoluțiile economice sub așteptari din Europa genereaza ”incertitudini și riscuri insemnate la adresa…