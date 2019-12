Dacian Cioloș critică reacția ministrului Educației în legătură cu rezultatele testelor PISA: "Seninătatea doamnei ne dă fiori" "Seninatatea doamnei ministru ne da fiori. Sistemul de educație din Romania nu e in stare sa formeze tineri capabili sa se descurce in situații concrete de viața, dar ministrul Educației ne spune sa stam liniștiți pentru ca elevii știu", a comentat Dacian Cioloș pe Facebook. Președintele PLUS considera o tragedie faptul ca elevii sunt obligați sa invețe dupa un curriculum care nu are nici o legatura cu viața reala. „Programa școlara din Romania este depașita, manualele arata, cele mai multe dintre ele, mai rau decat cele din perioada comunista. Copiii se plictisesc la ore pentru ca materiile… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

