- Liderul grupului Renew din Parlamentul European, Dacian Cioloș, ii cere Ursulei von der Leyen sa nu aprobe PNRR al Ungariei pentru ca cele șapte miliarde de euro „sa nu ajunga in buzunarele greșite”, in condițiile in care Ungaria nu recunoaște competența Parchetului European. „Draga Ursula, Va scriem…

- Parlamentul European a adoptat ieri un raport prin care le cere celor 27 de state membre ale Uniunii Europene sa garanteze accesul femeilor la avort, supus unor legi extrem de restrictive in unele state membre, si sa asigure in acelasi timp accesul la “o contraceptie de calitate si la preturi accesibile”,…

- Andrei Cristea (37 de ani) s-a declarat impresionat de prestațiile Ungariei de la EURO 2020. Repartizata in „grupa morții”, alaturi de Franța, Portugalia și Germania, Ungaria s-a descurcat onorabil in primele doua etape ale grupelor EURO. Chiar daca au fost invinși de lusitani, scor 0-3, maghiarii au…

- Premierul ultranationalist al Ungariei, Viktor Orban, a declarat sâmbata ca Uniunea Europeana se transforma într-un „imperiu” care contravine intereselor natiunilor de pe continentul european, relateaza EFE și Agerpres.„În loc de Europa natiunilor, la Bruxelles…

- Liderul Renew Europe din Parlamentul European, Dacian Ciolos, a transmis pe Facebook ca a discutat cu ministrul de Interne al Frantei, Gerald Darmanin asupra anchetei privind uciderea soferului roman de tir si a anuntat ca delegatia USR PLUS este deschisa sugestiilor privind protejarea soferilor profesionisti…

- Mijlocasul roman Claudiu Bumba a marcat unicul gol al partidei pe care Kisvarda FC a castigat-o in deplasare cu Mezokovesd-Zsory, 1-0, vineri, in etapa a 28-a a campionatului de fotbal al Ungariei. Bumba a inscris in min. 20, din penalty, fiind inlocuit in min. 90+4. Fotbalistul roman are 4 goluri marcate…