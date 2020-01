Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PLUS, Dacian Ciolos, spune ca actualul guvern "nu va reusi sa duca la bun sfarsit nicio reforma consistenta" pentru ca nu exista o majoritate in Parlament pentru acest lucru. El afirma ca i-a sugerat premierului Ludovic Orban sa vina cu propunerile de reforme in Parlament, iar daca nu exista…

- Legea bugetului de stat pe anul 2020 ar putea fi adoptata prin angajarea raspunderii Guvernului, adica ocolind dezbaterea parlamentara. Este o idee controversata a PNL, care deja a provocat valuri in randul fragilei majoritati care il sustine pe Ludovic Orban.Posibilitatea ca un Executiv sa foloseasca…

- "Eu cred ca vom reusi sa facem alegeri anticipate. Ramane sa facem o majoritate. Presedintele are forta necesara sa sprijine un astfel de mers. Alegerile anticipate sunt cea mai buna solutie pentru a se pune ordine si in Parlament. Acum exista o coalitie din 8 formatiuni politice. E o misiune grea…

- ”M-aș fi mirat ca dl. Ponta sa fie consecvent pana la capat. Dar inca sper ca domnia sa sa se fi maturizat dupa experiența din 2014 și 2015 și sa reușeasca totuși sa fie consecvent macar acum, daca tot a dat jos Guvernul Dancila. Ca fost premier, ar trebui sa știe ce inseamna ca Romania sa intre…

- ”Eu le-am spus colegilor mei care negociaza ca ii rog un singur lucru, sa nu renunțe la principii și sa nu renunțe la toate condițiile pe care noi le-am prezentat și toate oferta electorala pe care noi am prezentat-o. In momentul in care am renunța la anumite condiții, ne-am trezi cu un electorat…

- Liderul USR a spus ca zilele viitoare, cand va reveni in Bucuresti, se va intalni cu premierul desemnat Ludovic Orban si ca nu a discutat cu acesta dupa nominalizarea lui de catre presedintele Romaniei. "Mai este un aspect si vreau sa fiu foarte clar asupra lui: acest guvern, si asa am inteles…