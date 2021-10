Dacian Cioloș anunță DECIZIA privind colaborarea cu PNL după ce Cîțu l-a numit 'Domnul cu spirala' Liderul USR Dacian Cioloș a declarat ca partidul pe care il conduce e pregatit sa revina la guvernare insa doar daca PNL da dovada ca poate fi un partener serios, cu care USR sa poata colabora. Cioloș a trecut cu eleganța peste jignirile primite in Parlament. Citește și: VIDEO Florin Cițu a EXPLODAT la adresa lui Dacian Cioloș și George Simion: Șeful extremiștilor și domnul cu spirala "Inca o data. Problemele PNL trebuie rezolvate de PNL. O propunere de premier trebuie sa vina din partea PNL nu a unei tabere. Numarul de parlamentari USRPLUS e cunoscut, putem construi o majoritate,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

