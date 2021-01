Stiri pe aceeasi tema

- In luna decembrie 2020, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au scazut cu -3.3% fata de decembrie 2019, atingandu-se un nivel de 1,031,070 unitați. In perioada ianuarie-decembrie 2020: – se inregistreaza scaderi ale inmatricularilor de autoturisme noi in toate tarile din UE. Pe principalele…

- În anul pandemiei și Dacia a fost afectata, vânzarile marcii scazând cu 29%, adica 215.000 de automobile, în timp ce întreg grupul Renault a vândut 2,94 milioane de vehicule, declin de 21%, arata datele companiei. Practic, vânzarile Dacia au scazut de un record…

- In 2020 Dacia a inmatriculat peste 47.000 de vehicule in Romania. O cota de piața in creștere cu 2,4%. Topul vanzarilor din Romania, dominat de trei modele Dacia. Vanzarile Dacia pe piețele externe au depașit 473.000 unitați. Dacia a inmatriculat in cursul anului 2020 un numar de 47.380* de vehicule…

- Chiar daca anul 2020 a fost unul dificil pentru majoritatea constructorilor auto, el a adus vești foarte bune pentru constructorul autohton. Dacia a avut parte de scaderi pe cele mai importante piețe auto, insa a marcat succes dupa succes cu Sandero, un model aflat la finalul carierei. Dupa ce am aflat…

- Dacia Sandero a devansat Seat și este noul lider al pieței de mașini din Spania. Spaniolii de la Marca au publicat azi topul celor mai vandute mașini din Spania in 2020. Dupa ce timp de 5 ani, incepand cu 2015, Seat Leon a fost lider, Dacia Sandero a devenit acum cea mai cumparata mașina din…

- Dacia Sandero este noul lider al piețe de mașini din Spania, dupa ce Seat Leon a dominat ultimii 5 ani. Spaniolii de la Marca au publicat azi topul celor mai vandute mașini din Spania in 2020. Dupa ce timp de 5 ani, incepand cu 2015, Seat Leo a fost lider, Dacia Sandero a devenit acum cea mai cumparata…

- In Europa au fost vandute 711.000 de vehicule electrice și hibride in trimestrul al treilea, cu 128% mai mult decat in aceeași perioada din 2019. Cele mai mari vanzari s-au inregistrat la vehiculele hibride, 386.000 unitați (+97%), urmate de cele electrice (BEV), 179.000 unitați (+121%), și cele hibrid…