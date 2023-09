Dacia pregătește patru noi modele de autoturisme Grupul Renault va accelera investitiile in marca Dacia și mizeaza pe extinderea gamei actuale cu un model care cel mai probabil va fi lansat in 2026 sau 2027. Generatia urmatoare de Sandero, cel mai probabil lansata in 2028, va avea si versiune electrica. Grupul Renault mizeaza pe extinderea gamei Dacia in urmatorii cinci ani, iar pe langa cea de-a treia generatie a lui Duster, asteptata spre finalul anului, Bigster din 2025 si cea de-a patra generatie a lui Sandero in 2028, va urma si un nou model care sa completeze gama, conform News.ro. „Urmatoarea generatie de Sandero va fi realizata pe noua… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

