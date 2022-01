Stiri pe aceeasi tema

- The car manufacturer Dacia announced on Monday the launch in Romania of the limited series Duster Extreme, the best equipped version of the model manufactured in Mioveni, Agerpres reports. "With an exclusive look, the new limited series offers in its standard version all the equipment available on…

- Dacia a reusit sa duca modelele Sandero si Duster pe locurile doi, respectiv 10 ca numar de inmatriculari, desi, dupa cum spun oficialii companiei, productia fabricii din Mioveni a fost oprita, in total, 48 de zile in acest an, din cauza crizei de componente, conform G4media. E drept, modele Dacia se…

- In noiembrie 2021, au fost produse in Romania 46.773 autoturisme. Dintre acestea 25.880 unitați au fost produse in uzina DACIA de la Mioveni si 20.893 unitați au fost produse de uzina FORD de la Craiova. Productia de autoturisme in Romania in primele unsprezece luni ale anului 2021 se situeaza la un…

- La finalul lunii iulie 2021, Renault a raportat cea mai mare pierdere semestriala din istoria sa. Venituri erau reduse cu o treime, in condițiile in care dealerii din intreaga lume au ramas fara mașini din cauza pandemiei. Cat privește producția de autoturisme Dacia, la finalul lui octombrie a scazut…