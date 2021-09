Dacia devine exclusiv electrică Grupul Renault a decis ca, respectand tendintele mondiale, marca Dacia sa se „electrifice” in totalitate. Așadar, masinile produse la Mioveni vor renunta la motoarele pe benzina, motorina si, mai ales, GPL, astfel incat din 2035 mașinile Dacia sa fie in totalitate electrice. Pe langa faptul ca Dacia va deveni o marca exclusiv electrica, la Mioveni […] The post Dacia devine exclusiv electrica appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

