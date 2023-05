Dacă mesteci alimentele corect ai șanse mai mari să nu faci diabet Persoanele cu diabet zaharat de tip 2 care mesteca alimentele corect au un nivel de glucoza din sange semnificativ mai scazut decat pacienții a caror capacitate de a mesteca eficient este afectata, arata un nou studiu, scrie futurity.org . De ce este atat de importanta masticația? Digestia, procesul prin care corpul tau extrage nutrienții din alimente, incepe pe masura ce mestecatul stimuleaza producția de saliva. Nutrienții care sunt importanți pentru reducerea nivelului de glucoza din sange includ fibrele, obținute in mare parte prin mestecarea alimentelor adecvate. Mestecatul stimuleaza și… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

