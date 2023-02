Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile lanseaza astazi o campanie de informare la nivel national privind modul de reactie in caz de cutremur. Guvernul va aproba o hotarare prin care site-ul „Fii pregatit!” sa poata fi promovat de fiecare institutie si sa devina cat mai accesibil pentru cetateni. Aceste decizii au loc in contextul…

- Romanii afectați de cutremurele din Gorj au facut deja peste 150 de notificari de daune catre asiguratori in baza asigurarilor obligatorii și facultative de locuințe, potrivit datelor comunicate deja de doi asiguratori - Omniasig și Allianz-Țiriac Asigurari.

- O fata in varsta de 14 ani, care a fost vazuta ultima data in seara zilei de 10 februarie, a fost data disparuta, iar autoritatile au solicitat cautarea acesteia la nivel national, informeaza, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean Buzau.

- Peste 53 de milioane de tigarete si 25 de tone de tutun au fost confiscate in primele 11 luni ale anului trecut de catre politisti, a informat, luni, Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR). Potrivit unei informari a IGPR, actiunile desfasurate de Politia Romana, in primele 11 luni din 2022,…

- Mai sunt cateva zile pana la sfarsitul anului si deja in marile orase bubuie petardele si pocnitorile. La nivel national au fost confiscate de politie peste 87 de tone de materiale pirotehnice. In judetul Vaslui, la Barlad, comerciantii ilegali de astfel de produse si-au facut aparitia, dar localnicii…

- „Ziua Serviciilor de Urgența” – campanie de conștientizare și prevenire a pericolelor organizata in Alba și la nivel național pentru peste 3.670 de tineri „Ziua Serviciilor de Urgența” – campanie de conștientizare și prevenire a pericolelor organizata in Alba și la nivel național pentru peste 3.670…

- 1457 situatii de urgenta gestionate la nivel national si1.270 de persoane asistate medical de echipajele SMURD.O atentie deosebita a fost alocata si accidentelor rutiere, echipajele de descarcerare actionand in 13 situatii pentru extragerea victimelor blocate in autoturisme. In urma acestor evenimente,…