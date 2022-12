Stiri pe aceeasi tema

- Un muncitor care efectua lucrari la reteaua de canalizare din Halmeu, judetul Satu Mare, a lasat zeci de familii in bezna. In timp ce sapa cu un buldoexcavator, barbatul a rupt un cablu si a provocat o pana de curent in toata zona. Nu doar localnicii au avut de suferit. Toate TIR-urile care urmau sa…

- Un barbat de 36 de ani s-a impuscat din greseala in abdomen, sambata, in timpul unei partide de vanatoare desfasurare in judetul Vrancea. Acestuia i s-au aplicat manevre de resuscitare, insa acestea nu au avut rezultat, fiind declarat decesul. Politistii fac cercetari pentru a stabili exact cum s-a…

- Guvernul a decis in sedinta de vineri ca lucratorii straini care au un contract individual de munca (CIM) inregistrat de mai putin de un an vor putea ocupa un nou loc de munca la un alt angajator doar in baza acordului scris exprimat de angajatorul initial, dat fiind ca acesta este cel care suporta,…

- Xi Jinping, secretarul general al Partidului Comunist Chinez din 2012, va obține, cel mai probabil, un al treilea mandat de cinci ani la cel de-al 20-lea Congres al partidului, care a inceput in China. Președinția lui Xi urmeaza sa fie reinnoita in martie, in cadrul sesiunii anuale a parlamentului chinez.…

- Presedintele Vladimir Putin a emis, luni, un decret prin care ii acorda cetatenie rusa lui Edward Snowden, un fost colaborator al Agentiei Centrale de Informatii (CIA) care a fugit in Rusia dupa ce a dezvaluit documente secrete despre activitati ale Agentiei pentru Siguranta Nationala (NSA). Edward…

- Fostul premier al Marii Britanii Boris Johnson a comis o gafa minumentala in Parlament, la primul sau discurs ca deputat. El i-a laudat acțiunile lui Vladimir Putin, dar și-a dat seama imediat de greșeala și s-a corectat, spunand despre acțiunile lui Volodimir Zelensky ca sunt laudabile. Prima intervenție…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat vineri concluziile dezbaterii pe proiectul Ordonantei de Urgenta pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 prin care se asigura cadrul legal pentru plata/decontarea transportului elevilor scolarizati in alta localitate decat…

- Un om de afaceri din Malaezia aflat in spatele celui mai mare scandal de frauda din istoria Marinei Statelor Unite a fost prins dupa ce reușise sa fuga din arest la domiciliu, conform BBC. Leonard Francis, cunoscut sub numele de „Leonard cel gras”, a fost capturat in Venezuela in timp ce incerca sa…