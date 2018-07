Dac Fest, locul unde strămoşii vin să predea istoria (GALERIE FOTO) Glasuri de copii isi striga bucuria, rad, canta si bat entuziasti din palme. Larma aspra a armelor le intrerupe joaca. Priviri ingrozite se intorc spre asezare si micutii daci o rup la goana spre sat. Femeile apuca ce pot si incearca sa scape de auxiliarii romani care ataca nemilos. Fierarul Tiamatus le apara fuga catre fortareata si se pune de stavila in fata militarilor inarmati ai imperiului. Cine ramane e luat prizonier, legat si dus in tabara romana laolalta cu o multime de prazi. Asa incepe actiunea la DacFest 2018: „Ne aflam in vara anului 105. Trupele romane cantonate in Tara… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un investigator cu faima al FBI a marturisit ca ura romanii, pe care ii considera ”slinoși” descriindu-i cu multe alte epitete jignitoare. Peter Strzok este numarul doi in FBI, Biroul Federal de Investigații American, și a fost audiat mai bine de 10 ore in Senat. Totul a pornit de la implicarea acestuia…

- Florin Nita (30 de ani) a ratat transferul la Wolverhampton, nou-promovata din Premier League care l-a preferat pe Rui Patricio, portarul titular al nationalei Portugaliei, dar sansele de a ajunge in cel mai puternic campionat din lume nu s-au risipit. Sotia lui Laurentiu Reghecampf,…

- Romania se afla pe locul 20 in lume in ceea ce privește numarul deceselor cauzate de cancer, arata un raport realizat de World Life Expectancy pe baza datelor preluate de la Organizația Mondiala a Sanatații. Situația este mult mai grava atunci .cand vine vorba de barbați, țara noastra fiind pe locul…

- Hipotiroidia este cea mai subdiagnosticata boala cu care se confrunta femeile din Romania, avertizeaza medicii endocrinologi, cu ocazia Zilei Mondiale de Lupta impotriva Afecțiunilor Tiroidiene, potrivit exquis.ro.„Glanda tiroida controleaza toate procesele metabolismului, ceea ce inseamna…

- Medicii endocrinologi romani atenționeaza ca bolile tiroidiene sunt, inca, subdiagnosticate in Romania. Cu ocazia Zilei Mondiale de Lupta impotriva Afecțiunilor Tiroidiene, Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune (APAA), in parteneriat cu Administrația prezidențiala, Societatea Naționala de Medicina…

- Da, trebuie sa marturisesc de la inceput: Alex Ștefanescu e frate-miu. Mai mic cu 9 ani decat mine, așa ca nu ne-am prea intersectat in copilarie. Cu excepția faptului ca el m-a tras de par cand era bebeluș, eu i-am facut ceva farse cam crude cand era el la gradinița, și apoi ne-am ignorat cu succes…

- Din 20 mai, cumparatorii mașinilor la mana a doua vor fi amendati daca nu anunța tranzacțiile in 90 de zile. In cazurile in care se schimba proprietarul unei mașini, Codul rutier va stabili o perioada mai mare in care noul proprietar sa fie obligat sa notifice autoritaților tranzacția.…