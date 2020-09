Da, e oficial, Gina Pistol e însărcinată cu Smiley! Cei doi s-au hotărât să facă împreună anunțul care va uimi întreaga țară In culmea fericirii, cei doi au hotarat sa nu mai aiba niciun secret fața de prieteni li admiratori in ceea ce privește relația lor și noua provocare ce-i așteapta, aceea de viitori parinți. ”Noi acum inseamna trei”, au afirmat la unison cele doua vedete care au dovedit pana acum discreție maxima, au fost prevazatori și tematori și au decis sa nu sufle nici o vorba, nici macar parinților. Gina a primit in trecut rezultatul unor analize in urma carora diagnosticul a fost unul crunt, ca nu ar putea ramane insarcinata pe cale natureala. ”In urma unor analize medicale, acum cațiva ani, am aflat ca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

