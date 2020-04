București, 1 aprilie 2020 – Hard Rock Cafe București sprijina inițiativele de combatere a efectelor COVID-19, printr-o donație de 100.000 LEI catre Spitalul de Urgența Sfantul Ioan cel Nou din Suceava. Suma vine in ajutorul echipei medicale și a nevoilor pe care le are spitalul in gestionarea luptei impotriva noului coronavirus. “Trecem cu toții prin momente extrem de dificile, cand este mai important ca oricand sa acționam impreuna. Salutam inițiativele tuturor celor care au ales sa dea o mana de ajutor in aceste momente, indiferent de greutațile și provocarile pe care le resimțim la nivelul…