Cuvânt la Nașterea Domnului Cerand ingaduința și iertare pentru indrazneala mea, de la preoții și teologii care iși vor arunca ochii pe aceste cateva randuri, ma grabesc sa va spun cateva cuvinte, alaturi de sincerele mele urari de „Sarbatori fericite”, acum, in chiar noaptea nașterii Domnului (care, trebuie sa o spun pentru cei mai puțin obișnuiți cu tipicul bisericesc, a inceput odata cu vecernia din seara asta, adica de pe la ora 18.00). Știu, cei mai norocoși și mai fericiți dintre dvs., cei care inca aveți o familie, rude sau prieteni in preajma, sunteți chiar acum in procesul amplu de oferire de cadouri și atenții.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

