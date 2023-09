Stiri pe aceeasi tema

- Lumini misterioase ar fi aparut pe cerul din Maroc inainte de cutremurul devastator din Munții Atlas, iar oamenii de știința nu știu ce anume le-ar fi cauzat. Un cutremur de magnitudine 6,8 a lovit Munții Atlas, cel puțin 2.900 de oameni au murit, iar alte 5.500 de persoane au fost ranite.

- Videoclipul cu drona de marți (12 septembrie) a aratat distrugerea unei moschei din secolul al XII-lea și a satelor din jur, Tinmel și Valea Arghen, in timp ce numarul morților dupa cutremurul din Maroc cu magnitudinea 6,8 se apropie de 3.000, potrivit Reuters. Cutremurul a provocat daune majore Moscheei…

- Supraviețuitorii cutremurului s-au adunat noaptea trecuta in aer liber, in Munții Atlas, la o zi dupa cel mai mortal cutremur din ultimele șase decenii care a ucis peste 2.000 de persoane și a distrus sate, transmite Reuters, potrivit digi24.ro .

- Peste 2.000 de persoane au fost ucise in urma cutremurului din Maroc, iar alte peste 2.000 au fost ranite, dintre care peste 1.400 sunt in stare critica, potrivit Reuters. OMS arata ca peste 300.000 de persoane au fost afectate in Marrakech și zonele inve

- Peste 2.000 de persoane au murit in urma cutremurului din Maroc, iar alte peste 2.000 au fost ranite, dintre care peste 1.400 sunt in stare critica, potrivit Reuters. OMS arata ca peste 300.000 de persoane au fost afectate in Marrakech și zonele invecinate. Ministerul de Interne din Maroc a declarat…

- UPDATE 10 sept – Supravietuitorii cutremurului din Maroc petrec noaptea sub cerul liber, in Muntii Atlas, la o zi dupa cel mai mortal seism din ultimele sase decenii, care a ucis mai mult de 2.000 de persoane si a distrus sate intregi. Vecinii inca mai cauta supravietuitori ingropati sub pamant, unde…

- Ministerul de Interne din Maroc a anuntat sambata seara ca 2.012 persoane au fost ucise si 2.059 ranite, dintre care 1.404 sunt in stare critica, in urma cutremurului care a lovit, vineri seara tarziu, zona Muntilor Atlas, relateaza Reuters, citat de news.ro.Cutremurul care s-a produs in jurul orei…

- Imaginile video au surprins confuzia oamenilor la cateva momente dupa cutremurul devastator din MAROC. Un cutremur puternic a lovit munții Atlas Inalți din Maroc, vineri seara (8 septembrie), ucigand cel puțin 632 de persoane, distrugand cladiri și trimițand locuitorii din marile orașe sa fuga din casele…