Cutremurul din 4 martie 1977. La ce ora s-a produs și ce magnitudine a avut Cutremurul din 1977 (Cutremurul din ’77) a fost unul puternic care s-a produs la ora 21:22:22 in data de 4 martie 1977, cu efecte devastatoare asupra Romaniei. A avut o magnitudine de 7,4 Richter și o durata de circa 56 de secunde (55 conform altor surse), 1.570 (1.578 conform altor surse) de victime, din care 1.391 (1.424 conform altor surse) numai in București. La nivelul intregii țari au fost circa 11.300 de raniți și aproximativ 35.000 de locuințe s-au prabușit. Majoritatea pagubelor materiale s-au concentrat in București unde peste 33 de cladiri s-au prabușit. Cutremurul a afectat de asemenea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

