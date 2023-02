Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul cutremurelor din Turcia si Siria a depasit 2.600 de morti și peste 11.000 de raniți Bilantul cumulat al cutremurelor produse luni in sud-estul Turciei, in apropierea frontierei cu Siria, depaseste 2.600 de morti, potrivit noilor date furnizate de autoritatile turce, de Administratia de la Ankara…

- Un seism cu magnitudinea 7,8 a lovit Turcia si Siria si a provocat numeroși morti si raniti. Au avut loc zeci de replici, una dintre ele cu magnitudinea 6,6. Cutremurul care a avut loc spre primele ore ale dimineții, a fost urmat la pranz de un alt seism de magnitudine 7,6. Blocuri au fost doborate…

- UPDATE 20.45 - Președintele Turciei a decretat doliu național timp de șapte zile in țara, dupa seismele devastatoare de luni. Bilantul cutremurelor produse luni in sud-estul Turciei, in apropierea frontierei cu Siria, depaseste 2.600 de mortiUPDATE 20.20 - Potrivit bilanțurilor provizorii, peste 2.600…

- Ambasada Romaniei la Ankara a fost notificata de catre membri de familie din Romania cu privire la situatia unui alt grup de noua studenti romani Erasmus, aflat in Turcia, in Kayseri, zona in care, potrivit informatiilor disponibile, cutremurele nu au provocat distrugeri materiale semnificative, a informat,…

- Ambasada Romaniei la Ankara a fost notificata de familii din Romania cu privire la situația unui alt grup de studenți Erasmus, compus din 9 persoane, cetațeni romani, aflat in Kayseri, zona in care, potrivit informațiilor disponibile, cutremurele nu au pr

- „In continuarea informațiilor transmise in contextul cutremurelor produse la data de 6 februarie 2023 in Republica Turcia (https://www.mae.ro/node/60971, https://www.mae.ro/node/60982), Ministerul Afacerilor Externe (MAE) face urmatoarele precizari: Ambasada Romaniei la Ankara a fost notificata de catre…

- Ștefan Tinca, ambasadorul Romaniei la Ankara, a declarat luni, 6 februarie, pentru Libertatea, ca, din informațiile pe care le deține, niciun roman nu se numara printre victimele cele doua cutremure care au lovit Turcia, dar exista și un al doilea grup de studenți romani care a cerut ajutorul Ambasadei…

- Pana in prezent, autoritațile turce nu au transmis informații privind romani care sa se numere printre victimele cutremurului de 7,8 grade care a lovit Turcia luni dimineața, transmite Ministerul de Externe intr-un comunicat de presa. In schimb, 10 cetațeni au solicitat asistența consulara pentru repatriere.…