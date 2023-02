Stiri pe aceeasi tema

- A fost panica in orasul italian Sienna, miercuri noapte spre joi, dupa ce localitatea a fost zguduita de 20 de cutremure. Locuitorii au petrecut toata noaptea pe strazi, speriati ca tragedia din Turcia si Siria s-ar putea repeta si la ei. Seismele au fost de mica intensitate, cu magnitudini intre 3,5…

- UPDATE – Peste 20.000 de persoane au murit si 70.347 au fost ranite in cutremurul violent care a zguduit luni sudul Turciei si Siria, potrivit unor bilanturi oficiale publicate joi seara, relateaza AFP. Potrivit Autoritatii pentru Gestionarea Dezastrelor si a Situatiilor de Urgenta (AFAD) din Turcia,…

- Agentia de gestionare a dezastrelor din Turcia, AFAD, a declarat ca aproape 650 de replici au fost inregistrate de la cele doua cutremure cu magnitudinea de 7,8 si 7,6 grade care au avut loc luni. Bilantul mortilor in Turcia si Siria a depasit 19.000 de persoane.

- Antrenorul Valeriu Tița (56 de ani) a fost la un pas de tragedie. Fusese chemat sa preia o echipa din Siria cu doar doua zile inainte de devastatoarele cutremure din Turcia, care au provocat mii de decese și in randurile sirienilor. Doua seisme puternice au zguduit luni, 6 februarie, Turcia și Siria.…

- In ultimele 24 de ore, conform Institutului pentru Fizica Pamantului, efectele seismelor din Turcia și Siria s-au resimțit și in alte zone, inclusiv pe teritoriul țarii noastre. In același timp, din concluziile trase de specialiștii institutului, reiese ca seismul din Turcia poate declansa cutremure…

- Seismul de luni din Turcia si Siria sporeste provocarea pentru organizatiile umanitare si tarile occidentale pentru a veni in ajutorul populatiei siriene, in special din zona Idleb controlata de rebeli, in nord-vestul tarii, relateaza AFP.

- Cel puțin 76 de persoane au fost ucise in Turcia, dupa ce unul dintre cele mai puternice cutremure care au lovit țara in peste 100 de ani, cu magnitudine de 7,8 grade pe scara Richter, a provocat mai multe cutremure mai mici in intreaga regiune, potrivit oficialilor turci, citați de CNN. Cutremurul…