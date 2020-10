Cutremur semnificativ la hotar cu Moldova: Vrancea s-a trezit BUCUREȘTI, 23 oct – Sputnik. Un cutremur in zona seismica Vrancea a avut loc in aceasta noapte, la ora 23:21:43. Seismul s-a produs la adancimea de 123km și a avut o magnitudine de 4 grade pe scara Richter. Epicentrul este localizat in apropiere de localitatea buzoiana Gura Teghii, zona din arealul seismic extrem de activ al Romaniei. Deocamdata nu au fost raportate replici semnificative. In același timp, e de remarcat ca este primul seism care depașește 3 grade Richter in ultima luna. © Photo : print screen/www.infp ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU : print screen/www.infp ZONA SEISMICA VRANCEA, Fii la curent cu… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

