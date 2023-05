Cutremur puternic în Banat. Ce intensitate a avut Un cutremur de o intensitate destul de mare a avut loc in județul Arad. Magnitudinea acestuia a fost 4,6 pe scara Mercalli și a avut loc la adancimea de 15 kilometri. Cutremurul considerat mediu ca intensitate a fost localizat la 24 km SE de Arad, 45 km NE de Timișoara, 77 km SE de Bekescaba […] Articolul Cutremur puternic in Banat. Ce intensitate a avut a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

