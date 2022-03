Stiri pe aceeasi tema

- Mauricio Pochettino (50 ani) a vorbit despre situația prin care trece PSG dupa ce a fost eliminata de Real Madrid in optimile Ligii Campionilor. In meciul din campionat cu Bordeaux, caștigat pe teren propriu, scor 3-0, Messi și Neymar au fost huiduiți copios de publicul parizian. Fanii prezenți pe…

- Fanii lui PSG nu i-au iertat pe fotbaliștii lui Pochettino dupa eliminarea suferita in optimile UCL (2-3 la general cu Real Madrid). Jucatorii parizieni au fost huiduți minute in șir pe Parc des Princes, Neymar (30 de ani) și Messi (34 de ani) fiind principalii oameni luați in colimator. Luis Suarez…

- PSG ar lua in calcul sa renunțe la Neymar Jr, fotbalistul brazilian in schimbul caruia a platit 222 de milioane de euro in 2017. Neymar, dezamagitor in „dubla” cu Real Madrid din optimile Champions League, ar putea fi vandut de PSG in vara. Jurnalistul Romain Molina, citat de Marca, susține ca Parisul…

- In 1993, in noiembrie, Universitatea Craiova intalnea PSG in Cupa Cupelor și la Paris juca un fotbalist care ne-a cucerit pe toți, George Weah, primul Balon de Aur din afara Europei. Acum, PSG are buget nelimitat și-l mai are pe Messi, dar nu mai cucerește pe nimeni. De foarte multe ori ma intreb ce…

Un membru PMP Cluj, fost secretar general al organizației, care a fost exclus din partid dar apoi a caștigat anularea deciziei la Comisia de Arbitraj, susține ca președintele organizației județene,...

- Dinamo București a suferit o noua umilința, joi, fiind învinsa de CSU Craiova, scor 6-1. Dupa a treia înfrângere drastica consecutiva, antrenorul Flavius Stoican și administratorul special Iuliu Mureșan sunt aproape de a fi demiși.Roș-albii au primit nu mai puțin de 13 goluri…

- Un grup de credinciosi dintr-o localitate suceveana i-a sugerat Inaltpreasfintitului Calinic, arhiepiscop al Sucevei si Radautilor, sa-l inlocuiasca pe preotul din sat pe motiv ca aceasta nu ar respecta traditiile locului.

- Fanii ”Emily in Paris” au asteptat cu nerabdare sezonul II, filmat in vara lui 2021. Si da, asteptarea a meritat, caci personajele si-au continuat aventurile in orasul iubirii in acelasi mod antrenant.