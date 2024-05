Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecamf s-au desparțit cu scandal in urma cu aproximativ doi ani, atunci cand au fost și filmați in timp ce se agresau reciproc in plina strada. Dupa o perioada in care s-au atacat la nesfarșit prin intermediul presei și s-au dat in judecata din diferite motive, Anamaria…

- Anamaria Prodan a vorbit in exclusivitate despre impacarea dintre ea și Laurențiu Reghecampf, impacare care a avut loc de curand. Impresara spune ca nu iși mai dorește ca acest scandal sa continue, așa ca amandoi au luat in calcul varianta de a divorța la notar.

- Un nou episod al scandalului dintre Laurențiu Reghecampf (48 de ani) și Anamaria Prodan (51 de ani). Chiar daca cei doi s-au desparțit in urma cu aproape 3 ani, telenovela continua. Deși ambii și-au refacut viețile, in urma desparțirii, inca nu au divorțat in acte. Laurențiu Reghecampf a cerut la FIFA…

- Susțin orice inițiativa care duce la solidificarea forțelor politice pe scena romaneasca. E foarte bine ca oamenii sa iasa din studiouri și sa faca politica. Cozmin Gușa este un om cu o vasta experiența politica, orice voce este binevenita. Desigur, e nevoie de discuții rapide, mature, concrete. Sa…

- Jurnaliștii GSP Alexandru Barbu și Andreea Visu, alaturi de expertul GSP Live Raul Rusescu, au analizat, la GSP Live, ultima etapa din sezonul regular. Victor Angelescu, acționarul celor de la Rapid, a intervenit telefonic și a vorbit despre derby-ul de sambata seara cu FCSB. Mai mult, Angelescu a anunțat…

- Anamaria Prodan a rabunit in plina strada, nemulțumita ca trebuie sa stea la coada pentru a face turul orașului Las Vegas. Cum a reacționat Bebeto, fiul ei și al lui Laurențiu Reghecampf, atunci cand impresara a vrut sa-și ceara banii inapoi.

- In ediția din data de 4 martie 2024 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii, sezonul 9, Cristian și Valentin au purtat o discuție extrem de serioasa. Cei doi concurenți de la Mireasa vor sa ingroape securea razboiului. Iata ce au transmis in ediția din aceasta seara!

- Dupa luni de zile de solicitari din partea oficialilor ucraineni, administrația Biden lucreaza pentru a furniza Ucrainei noi și puternice rachete balistice cu raza lunga de acțiune, potrivit a doi oficiali americani citați de NBC News. La sfarșitul anului trecut, SUA au inceput sa furnizeze Ucrainei…