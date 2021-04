Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur usor cu magnitudinea de 2,3 a avut loc in noaptea de sambata spre duminica in județul Timiș. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a anunțat ca seismul a avut loc la ora 3.38 in județul Timiș. Cutremurul a avut magnitudinea de 2,3 și a avut loc la adancimea…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,6 pe Richter a avut loc marți dimineața, la ora locala 8:26, in zona seismica Vrancea, județul Buzau, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), scrie Agerpres.

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,9 grade pe scara Richter a avut loc sambata seara in județul Buzau. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul a avut loc la ora 22.05, in județul Buzau. Acesta a avut magnitudinea de 2,9 grade pe scara…

- Cutremur in zona seismica Vrancea cu magnitudinea 4,2 pe Richter Foto: INCDFP. Un cutremur cu magnitudinea 4,2 pe Richter a avut loc azi-noapte în zona seismica Vrancea, în județul Buzau. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamântului,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2 grade pe scara Richter a avut loc marți in județul Mehedinți, potrivit Mediafax. Citește și: Valeriu Gheorghița anunța cand se va renunța la purtarea maștii in Romania Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,7 a avut loc in noaptea de vineri spre sambata, la ora locala 0:13, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, la o adancime de 121 de kilometri, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Cutremurul s-a…