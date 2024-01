Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de 13 Ianuarie 2024, la ora 11:08:28 (ora locala a Romaniei), s-a produs in Banat, Timis, un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.7. Seismul a avut loc la adancimea de 11.5 km, arata INFP. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 34km S de Timișoara, 50km V de Reșița, 70km E de…

- Un cutremur cu magnitudinea 2,6 s-a produs marți seara in județul Timiș. Potrivit Institutului Naționale de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizaca Pamantului, cutremurul a avut loc la ora 20:44 in județul Timiș. Acesta a avut magnitudinea 2,6 și s-a produs la adancimea de 2,3 kilometri. Cutremurul s-a produs…

- Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului anunța ca vineri, 15.12.2023, 15:23:44 (ora Romaniei), s-a produs in BANAT, ARAD un cutremur cu magnitudinea ML 3.4, la adancimea de 15 km. Cutremurul s-a produs la 20km SE de Arad, 44km NE de Timișoara, 74km SE de Bekescsaba, 92km…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,4 s-a produs, vineri, la ora 15:23, in judetul Arad, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).Seismul a avut loc la o adancime de 15 km in apropierea urmatoarelor orase: la 20 km sud-est de Arad,…

- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a anunțat ca vineri dupa-amiaza puțin dupa ora 15:20, in vestul Romaniei s-a produs un cutremur. Seismul a avut 3,4 grade. „In ziua de 15 decembrie 2023, 15:23:44 (ora Romaniei), s-a produs in Banat, Arad un cutremur slab cu magnitudinea…

- Un cutremur de 4,8 pe scara Richter s-a produs luni, la ora 00:05, la adancimea de 132,5 de kilometri. Seismul s-a simțit și in București. „In ziua de 04 Decembrie 2023 la ora 00:05:48 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea 4.8, la adancimea…

- Astazi, 26 0ctombrie 2023, la ora 13:09:26 (ora locala a Romaniei), s-a produs un cutremur de suprafața in proximitatea Lugojului, de intensitate II – slaba, cu magnitudinea ml 2.6, la adancimea de 5.0 km, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru…

- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a precizat ca in aceasta dupa-amiaza s-a produs un nou seism cu magnitudine peste 4, in zona Vrancea. Este al doilea dupa cel produs la primele ore ale dimineții in aceeași zona, cu magnitudine tot peste 4 pe Richter. Astazi, la 16:06:25…