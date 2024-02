Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 grade pe Richter s-a produs, vineri dimineata, la ora locala 6:20, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea. Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), seismul a avut loc la adancimea de 81,4 kilometri, in apropierea…

- Cutremur cu magnitudinea ml 3.1, la adancimea de 73.9km in ZONA SEISMICA VRANCEA The post Cutremur cu magnitudinea ml 3.1, la adancimea de 73.9km in ZONA SEISMICA VRANCEA first appeared on Partener TV .

- Un cutremur cu magnitudinea 3,1 s-a produs, sambata dimineata, in zona seismica Vrancea Un cutremur slab cu magnitudinea 3,1 s-a produs sambata dimineata, la ora locala 5:29, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,5 s-a produs duminica, la ora 2:02, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la adancimea de 133,5 kilometri (km) in apropierea urmatoarelor…

- Un al doilea cutremur s-a produs, luni, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, la ora 11:35, de data aceasta cu magnitudinea de 3,3 grade, la puțina vreme dupa ce avusese loc un cutremur cu magnitudinea de 4,3. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a transmis…

- UPDATE – Un nou cutremur s-a produs, luni, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, la ora 11:35, de data aceasta cu magnitudinea de 3,3 grade, arata informatiile publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Potrivit sursei citate, seismul a avut loc…

- Un nou cutremur, cu magnitudinea 3,4, s-a produs duminica dupa-amiaza in zona seismica Vrancea. Este al doilea seism in aceeași zi, dupa cel cu magnitudinea 4,2 care a avut loc in cursul dimineții.

- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a anunțat ca un cutremur mediu cu magnitudinea 4,8 s-a produs in noaptea de duminica, la ora locala 00:05, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau.