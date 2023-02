Cutremur în Turcia: Cum s-a simțit la Istanbul EXCLUSIV Cutremur in Turcia: Azi de dimineața, Turcia a fost zguduita de un cutremur cu magnitudinea de 7,8 grade pe scara Richter. Seismul a durat enorm, aproape doua minute, și a pus la pamant șase orașe. Cutremurul s-a simțit și la Istanbul. PUTEREA.RO a vorbit cu romani stabiliți in Turcia, despre situația critica in care se afla țara. Cel puțin 300 de oameni au murit, dupa ce un cutremur devastator, de magnitudine 7,8 grade, a zguduit Turcia in aceasta dimineata. Mai multe cladiri au fost puse la pamant si sute de oameni au fost prinsi sub daramaturi. Numarul ranitilor nici nu poate fi contabilizat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

