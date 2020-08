Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 3,3 pe Richter s-a produs duminica, la ora locala 12:46, in judetul Vrancea, informeaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), anunța AGERPRES.Seismul a avut loc la o adancime de 90 de kilometri si s-a produs la 80 km est…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,3 pe scara Richter s-a produs marti dupa-amiaza, la ora locala 16:34, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, conform informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).

- Un nou CUTREMUR in Romania, in urma cu scurt timp. Vezi unde s-a simțiit cel mai tare Un cutremur cu magnitudinea de 2,3 grade pe scara Richter a avut loc in județul Mehedinți, transmite Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Potrivit INCDFP, seismul a avut loc marți,…

- Cutremur puternic in Romania in urma cu puțin timp. In ce orașe s-a simțit orase s-a simtit cel mai tare Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo ATP Motors ofera clientilor o gama variata de produse si servicii de calitate Institutul National de Cercetare – Dezvoltare Pentru Fizica Pamantului…

- A fost cutremur in Romania, duminica dimineața! Un seism cu magnitudinea 3,9 pe Richter s-a produs la ora locala 6:47, in judetul Buzau, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).

- Un cutremur destul de important a avut loc, duminica seara, in Romania. Seismul s-a produs in zona seismica Vrancea, in apropiere de Brașov, potrivit datelor oferite de Institutul Național pentru Fizica Pamantului.

- Informație de ultima ora, de la INFP. Un cutremur cu magnitudinea de 4,1 grade pe scara Richter s-a produs duminica la ora 15.07, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP).

- In ziua de 21 Mai 2020, la ora 02:43:19 (ora locala a Romaniei), s-a produs in zona centrala a Marii Mediterane un cutremur semnificativ cu magnitudinea ml 5.5, la adancimea de 34 km. Pe data de 11 mai, Un cutremur cu magnitudine 3,3 a fost resimțit, luni dimineața, in Capitala Italiei. Seismul nu a…