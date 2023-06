Issa Diop, vedeta lui Fulham, arestat in Franța dupa ce a fost acuzat ca a facut "amenințari repetate cu moartea" la adresa fostei sale partenere.

Fundașul central in varsta de 26 de ani a fost arestat duminica la hotelul Pullman din orașul sau natal, Toulouse, conform The Sun.

CITESTE SIsa simțim prețul razboiului: intreagase duce tot mai jos și devine dependenta de SUA in toate sectoarele economice 04:34 216 In pline tensiuni cu UE,anunța ca marina militara a salvat civili in Marea Mediterana primit de la o nava sub pavilioane grecesc si german 04:01…