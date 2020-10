Cutremur în noaptea de marți spre miercuri, într-o zonă neobișnuită a României Un cutremur cu magnitudinea de 2,7 grade pe scara Richter a avut loc, miercuri dimineața, in județul Prahova. Citește și: RECORD de decese provocate de Covid-19: 73. RECORD de pacienți internați la ATI: peste 600 de oameni in stare grava Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul a avut loc la ora 3.51, in județul Prahova, informeaza Mediafax. Acesta a avut o magnitudine de 2,7 grade pe scara Richter și s-a produs la adancimea de 16 kilometri. Cutremurul s-a produs in apropierea oraselor Ploieșțti (32 km), Brașov (59 km),… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

