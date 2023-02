”Directorul Regional al DRDP Craiova, Calin Cosmin Petrut, a dispus verificari imediate la toate podurile de pe drumurile nationale din zonele afectate de cutremur”, a anuntat Direciia Regionala de Drumuri si Poduri Craiova. Un cutremur de 5,7 grade s-a produs, marti, in judetul Gorj, fiind resimtit in Bucuresti si in mai multe judete ale tarii. Este pentru a doua zi consecutiv cand in zona are oc un cutremur cu magnitudine peste 5.