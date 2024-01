Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana se confrunta cu riscul cresterii preturilor de consum si incetinirii activitatii economice din cauza perturbarilor provocate transportului maritim prin Marea Rosie, chiar daca impactul economic nu s-a facut resimtit pana acum, a declarat marti un inalt oficial european, potrivit Reuters.

- Unele nave care trec prin Marea Roșie se declara de origine chinezeasca sau anunța ca au echipaj format din chinezi pentru a evita atacurile militanților Houthi din Yemen. China a condamnat atacurile americane și britanice asupra țintelor militare ale rebelilor Houthi.Echipajele unor nave din Marea…

- QatarEnergy, al doilea mare exportator mondial de gaze naturale lichefiate, a incetat sa mai trimita petroliere prin Marea Roșie, deși producția continua, a declarat luni pentru Reuters o sursa de rang inalt care are date directe despre acest subiect.Gruparea Houthi din Yemen, susținuta de Iran,…

- In condițiile in care Marea Roșie este blocata in mare parte de atacurile rebelilor Houthi din Yemen și tensiunile cresc in Orientul Mijlociu, datele incep sa arate efectele asupra transportului maritim global. Intre 12% și 15% din comerțul mondial trece prin Marea Roșie, dar volumul a scazut de la…

- Spania nu va lua parte la coalitia internationala pentru protejarea traficului maritim in Marea Rosie de atacurile rebelilor houthi din Yemen, dar nu se va opune participarii tarilor europene in cadrul unei misiuni specifice, a indicat duminica Ministerul Apararii spaniol, transmite AFP. Spania nu va…

- Ministrul american al Apararii, Lloyd Austin, a anunțat formarea unei coaliții in Marea Roșie vizand contracararea atacurilor repetate ale rebelilor Huthis din Yemen contra traficului maritim in aceasta zona. Ea include 10 țari, intre care Statele Unite, Franța și Regatul Unit. „Escaladarea recenta…

- Gigantul maritim danez Maersk a confirmat, marti, ca navele sale care urmau sa tranziteze Marea Rosie si Golful Aden o vor lua pe la Capul Bunei Sperante, in jurul sudului Africii, dupa o serie de atacuri ale militantilor houthi din Yemen, transmite CNBC, citat de Agerpres.