Cutremur, in aceasta dimineata, in Romania. Vezi ce magnitudine au inregistrat seismografele

Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de 24 Aprilie 2020 la ora 16:06:19 ora locala a Romaniei s a produs in zona seismica Vrancea, Buzau un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.9, la adancimea de 137km, a transmis Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului . Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor…

- In ziua de 22 Aprilie 2020, la ora 07:57:11 ora locala a Romaniei , s a produs in zona seismica Vrancea, Buzau un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.2, la adancimea de 127km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: 76km NE de Ploiesti, 78km E de Brasov, 112km V de Braila, 114km V de Galati,…

- In zona seismica Vrancea a avut loc un cutremur in aceasta seara, la ora 19:17. Magnitudinea a fost de 3,8, potrivit infp.ro."In ziua de 18 aprilie, la ora 19:17:03, s-a produs in zona seismica Vrancea (Buzau) un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.8, la adancimea de 118 km", a anuntat Institutul National…

- Astazi, in Sambata Mare, la ora 19:17:02 ora locala a Romaniei , s a produs in zona seismic Vrancea, Buzau, un cutremur slab, cu magnitudinea ml 3.7, la adancimea de 140 km, informeaza Institutul National de Cercetare ndash; Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,7 grade s-a produs, sambata seara, in zona seismica Vrancea, la adancimea de 140 de kilometri."In ziua de 18 Aprilie 2020, la ora 19:17:02 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.7, la adancimea…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,5 s-a produs la ora 11:11, in judetul Vrancea, a anuntat Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului."In ziua de 14 Aprilie 2020, la ora 11:11:04 (ora locala a Romaniei), s-a produs in zona seismica Vrancea un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.5,…

- In ziua de 14 Martie 2020, la ora 05:40:37 ora locala a Romaniei , s a produs in zona seismica Vrancea, Buzau un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.4, la adancimea de 105km, a anuntat Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului . Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor…

- Un cutremur de 3,3 grade pe scara Richter s-a produs, joi dimineața, in Romania.Potrivit INFP, seismul a avut loc la ora 6:17, in zona seismica Vrancea, județul Buzau. Cutremurul a avut loc la o adancime de 119 km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 59 km NE de Ploiesti, 60 km E…