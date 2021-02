ATENȚIE!Val de praf saharian deasupra României, 7- 9 februarie

Depunerile de praf în țara noastră vor putea fi observate în zonele și intervalele cu ploaie, cel mai probabil în noaptea de duminică spre luni (7/8 februarie) The post ATENȚIE!Val de praf saharian deasupra României, 7- 9 februarie first appeared on Partener TV . [citeste mai departe]