Cutremur, de magnitudine medie, in aceasta noapte in Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 4,3 s-a produs marti dupa-amiaza, la ora locala 14:20, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) Seismul a avut loc la o adancime de 133 de kilometri, in apropierea…

- In ziua de 23 Iunie 2021, la ora 03:29:56 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.3, la adancimea de 78km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 79km E de Brasov, 94km S de Bacau, 99km NE de Ploiesti, 116km V de Galati,…

- Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 83 km S de Bacau, 85km E de Brașov, 110 km NE de Ploiești, 115 km V de Galați, 120 km NV de Braila, 162 km N de București, 164 km SV de Iași, 179 km NE de Pitești, 196km…

- Un cutremur a avut loc joi dimineata, in județul Vrancea. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul cu magnitudinea de 3,3 grade pe scara Richter, s-a produs la ora 10.02, la adancimea de 90 de km. Cutremurul a avut loc in apropierea urmatoarelor orașe:…

- Trei cutremure in Romania, azi noapte! Cat de mari au fost. Trei cutremure au fost inregistrate in noaptea de luni spre marți in județul Vrancea. Acestea au avut magnitudini de 3,1, 2.0, respectiv 2.1 Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, in ziua de 15 Iunie…

- Trei cutremure au fost inregistrate in noaptea de luni spre marți in județul Vrancea. Acestea au avut magnitudini de 3,1, 2.0, respectiv 2.1 Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamântului, în ziua de 15 Iunie 2021 la ora 03:08:00 (ora locala a…

- Cutremur in Romania. Un seism de 3,1 grade a avut loc, marți dimineața, in zona seismica Vrancea, județul Buzau.Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pamantului, seismul a avut loc la ora 5:36, la o adancime de 126 km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 53 km SE de Brasov,…

- Un cutremur mediu, cu magnitudinea 4,7, s-a produs in noaptea de marti spre miercuri, la ora locala 00:30, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul s-a resimtit si in Capitala. Cutremurul…