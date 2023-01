Institutul american de geofizica USGS anunța, marți, ca un cutremur magnitudinea 7,6 a avut loc marti in largul Indoneziei si Timorului de Est. In urma seismului cel puțin un om a fost ranit și mai multe case au fost avariate. Epicentrul cutremurului a fost localizat la 427 de kilometru sud de Insula indoneziana Ambon, la 95 de kilometri adancime, precizeaza USGS. You can see the seismic stations across Japan detecting the seismic waves from the Indonesia earthquake. Starts in Kyushu then makes its way north from there. Excellent live stream from @NoneType1 can be found here – https://t.co/L1qo29quu2…