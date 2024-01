Cutremur de 7 grade la granița dintre două state Un cutremur cu magnitudinea 7 s-a produs marti la granita dintre China si Kargazstan, a anuntat Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS). Cutremurul a fost inregistrat la scurt timp dupa ora locala 02.00 marti (18.00 GMT luni), la o adancime de 27 de kilometri, in regiunea chineza Xinjiang, la aproximativ 140 de kilometri vest de orasul Aksu, a precizat USGS. The post Cutremur de 7 grade la granița dintre doua state appeared first on Cotidianul RO . Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

