Cutremur de 6,3 grade în Albania în această dimineață Un cutremur cu magnitudinea de 6,3 grade a avut loc marți dimineața in Albania la aproximativ 40 de kilometri de capitala țarii, Tirana, anunța Centrul Seismografiuc European-Mediteranean, citat de Mediafax. Seismul s-a produs la ora locala 03:54 (04:54 ora Romaniei) in vestul Albaniei. Cutremurul a avut loc la o adancime de 30 de kilomtri. Epicentrul seismului a fost la 10 kilometri nord de localitatea Durres și la 44 de kilometri vest de Tirana, potrivit Mediafax. Tirana Albania right now#Albania #earthquake pic.twitter.com/3MI92GTmXw— Igli Lime?? (@IgliLime) November 26, 2019 Cutremurul s-a… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

