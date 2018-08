Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 6 a lovit duminica dimineata vestul Iranului, in apropierea orasului Kermanshah, facand un mort si cel putin 58 de raniti, transmit Reuters si AFP, citand agentia locala Tasnim. Seismul s-a produs la ora 22.13 GMT, la o adancime de 10 kilometri. El a fost urmat de o replica…

- Cel puțin 82 de persoane au murit dupa un cutremur de 7 grade care a lovit, duminica seara, insula Lombok din Indonezia Sute de oameni au fost raniți, iar numarul deceselor este așteptat sa creasca – au precizat autoritațile. Numeroși ...

- Cel putin 82 de persoane au murit, iar alte sute au fost ranite in seismul cu magnitudinea 6,9 care a zguduit duminica Insula indoneziana turistica Lombok (sud), au anuntat luni autoritatile, relateaza AFP.

- Seismul cu magnitudinea 6,1 care a zguduit luni dimineata Osaka, cea de-a doua metropola ca marime din Japonia, a provocat patru decese, ranirea a 380 de persoane si a intrerupt activitatea fabricilor dintr-o importanta zona industriala. Autoritatile evalueaza in continuare pagubele produse de cutremurul…

