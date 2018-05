Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 130 de persoane au fost ranite in urma unui cutremur cu magnitudinea de 4,8 grade pe Richter in sud-vestul Iranului, o zona care a inregistrat mei multe seisme in ultimele zile, relateaza luni EFE. Purtatorul de cuvant al Organizatiei pentru situatiile de urgenta Moytaba Khaledi,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,4 pe scara Richter s-a produs duminica. Epicentrul seismului a fost localizat la o adancime de 126 de kilometri, cele mai apropiate orase fiind: Odobesti (37km), Panciu (45km), Ramnicu Sarat (45km), Focsani (49km), Buzau (53km). In cursul lunii aprilie, in…