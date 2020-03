Stiri pe aceeasi tema

- Cutremurul cu magnitudinea 5.3 pe scara Richter s-a produs la ora locala 6.00 (7.00, ora Romaniei), la o adancime de 10 km. Speriati, multi oameni au iesit pe strazi. In cartierele vechi din centrul Zagrebului, fatade ale unor cladiri s-au prabusit. Al doilea cutremur…

- Un cutermur puternic a avut loc in aceasta seara in țara noastra. Seismul a avut 4,4 grade pe scara Richter și s-a produs in zona Vrancea. Acesta a avut loc la ora 22:23 de minute, la o adancime de 113 km.

- Un cutremur cu magnitudinea estimata inițial la 5,4 și apoi revizuita la 5,2 pe scara Richter s-a produs in noaptea de joi spre vineri, 31 ianuarie 2020, anunța Institutul Național pentru Fizica Pamantului. Seismul s-a produs la adancimea de 121 de kilometri, in Vrancea, la ora 3:26 și s-a simțit destul…

- CUTREMURUL s-a produs la ora 20h15min UTC (ora locala 21h15min). Potrivit datelor publicate de Centrul Seismologic Euro-Mediteranean, epicentrul miscarii seismice a fost localizat la 27 km Nord-Vest de Tirana. Cutremurul s-a produs la adancimea de 10 km si a avut magnitudinea mb de 5,1 grade. Seismul…

- Un cutremur puternic a avut loc, marți dupa-amiaza, in Marea Caraibelor, din largul coastelor cubaneze. Seismul a avut magnitudinea de 7,7 pe scara Richter și s-a produs la doar zece kilometri adancime.

- CUTREMUR PUTERNIC cu magnitudine 6.8: 14 morti, cladiri prabusite, Arafat pregatit sa trimita o echipa GALERIE FOTO si VIDEO INFP anunta un cutremur major in Turcia, produs la o adancime de doar 10 kilometri. Seismul de 6,8 grade pe scara Richter s-a produs vineri in estul Turciei, provocand pierderi…