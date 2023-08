Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,6 pe scara Richter a avut loc la 17 km sud-est de orașul bulgar Plovdiv, la ora 15.26, pe 7 iunie, potrivit Centrului Seismologic Mediteranean European. Inițial, magnitudinea anunțata a fost de 4,8, pentru ca apoi sa fie revizuita in scadere, potrivit Sofia Globe. Informațiile…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,3 a avut loc marți, seara, in Arad, fiind resimțit și in Timișoara și Cluj.Seismul a avut loc la ora 20:26:52 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ARAD, și a avut magnitudinea 5.3.Cutremurul semnificativ s-a produs la adancimea de 15km, in apropierea urmatoarelor orase:…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,2 s-a inregistrat, miercuri, in Oceanul Pacific, in largul coastei de sud a Noii Zeelande, potrivit USGS (US Geological Survey), transmite Le Figaro, citat de news.ro.Cutremurul s-a produs la ora 02:21 GMT la o adancime de 33 km in apropierea Insulelor Auckland, un mic…

- "In ziua de 23.05.2023, 19:15:29 (ora Romaniei), s-a produs in BANAT, ARAD un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.1, la adancimea de 15 km.Cutremurul s-a produs la 17km SE de Arad, 43km NE de Timisoara, 72km SE de Bekescsaba, 92km N de Resita", anunța INFP.

- In ziua de 23 Mai 2023, la ora 05:12:25 (ora locala a Romaniei), s-a produs in CRISANA, ARAD un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.7, la adancimea de 5km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 23km SE de Arad, 48km NE de Timisoara, 75km SE de Bekescsaba, 91km N de Resita. Un cutremur…

- In ziua de 22.05.2023, 20:46:43 (ora Romaniei), s-a produs in BANAT, ARAD un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.6, la adancimea de 15 km.Cutremurul s-a produs la 24km SE de Arad, 45km NE de Timisoara, 77km SE de Bekescsaba, 89km N de Resita.

- Cutremurul, inregistrat la orele 01.51 GMT, a lovit, sambata, la o adancime de 36 de kilometri si a fost detectat la aproximativ 300 de kilometri de coastele caledoniene, informeaza AFP, citat de Agerpres.Serviciul de Prospectare Geologica al Statelor Unite (USGS) a transmis ca seismul produs sambata…

- Seismul, inregistrat la orele 01.51 GMT, a lovit la o adancime de 36 de kilometri si a fost detectat la aproximativ 300 de kilometri de coastele caledoniene, potrivit sursei.Cutremurul a fost urmat de o replica avand magnitudinea 6,5.Vineri, in aceeasi zona s-a produs un seism cu magnitudinea 7,7, cu…