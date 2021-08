Cutremur cu magnitudinea 7,2 în Haiti. A fost emisă o alertă de tsunami Seismul cu magnitudinea de 7,2 pe scara Richter s-a produs sambata, 14 august, la 150 de kilometri vest de capitala statului Haiti, Port-au-Prince, in jurul orei locale 8:30. Dupa cutremurul care a avut loc, potrivit Centrului Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC), la o adancime la 10 kilometri, autoritațile americane au emis alerta de tsunami in regiune, potrivit CNN și The Guardian. Cutremurul a fost resimțit in intreaga regiune a Caraibelor, inclusiv in Cuba și Jamaica. Oamenii din Port-au-Prince au parasit panicați locuințele de teama sa nu se prabușeasca. Nu exista informatii imediate despre… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

