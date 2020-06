Cutremur cu magnitudinea 6,4 în extremitatea vestică a Chinei Un puternic cutremur cu magnitudinea 6,4 a lovit regiunea Xinjiang, din extremitatea vestica a Chinei, vineri dimineata, a informat Centrul Retelelor Seismologice din China (CENC), potrivit DPA. Pentru moment nu au fost raportate victime, conform presei de stat. Cutremurul, al carui centru a fost stabilit in Yutian, langa granita teritoriului cu Tibetul, a fost cea mai puternic inregistrat in China in acest an, potrivit CENC. O serie de cinci seisme, produse la o adancime de aproximativ 10 kilometri, au fost resimtite in decurs de o ora. Potrivit agentiei de presa Xinhua, nu exista asezari la… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

