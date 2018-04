Stiri pe aceeasi tema

- Un seism cu magnitudinea de 5,9 s-a produs luni in largul Insulelor Moluce din Indonezia, au anuntat reprezentantii Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (U.S. Geological Survey - USGS), citati de Reuters.

- Un cutremur de pamant cu magnitudinea de 5,6 s-a produs in noaptea de duminica spre luni in Japonia, provocand ranirea a cinci persoane si pagube materiale, in timp ce autoritatile au emis o alerta in privinta riscului de producere a unor replici ale seismului, informeaza AFP. Seismul, care s-a produs…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,2 s-a produs joi in largul insulei Mindanao din sudul Filipine, conform Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), potrivit agerpres.ro. Nu au fost inregistrate victime sau pagube materiale imediate in urma seismului care s-a produs la o adancime…

- Un seism cu magnitudinea de 6,7 s-a produs marti in Papua Noua Guinee, potrivit Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), informeaza Reuters. Cutremurul s-a produs la 130 de kilometri est-nord-est de Lake Murray, la ora 14:13 GMT, la o adancime de 33 de kilometri, potrivit…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,4 s-a produs marti seara in estul Taiwanului, provocand prabusirea unui hotel si impunand inchiderea unei autostrazi din apropiere, informeaza Reuters si AFP. Seismul s-a produs la ora locala 23.50 (15.50 GMT) la 21 km nord-est de portul Hualien, a precizat Institutul…

- Un cutremur cu magnitudinea preliminara de 6,4 s-a produs joi in largul coastei estice a Rusiei, conform Serviciului de Prospectare Geologica al Statelor Unite (USGS), citat de Reuters.Epicentrul seismului a fost stabilit la 41 de kilometri est de localitatea Nikolskoye din Arhipelagul…

