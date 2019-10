CUTREMUR cu magnitudine 6.5 în Filipine. Cel puţin cinci morţi CUTREMURE succesive in Filipine. Ultimul a avut o magnitudine de 6.5 si a produs morti si pagube materiale. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 66km SE de Malingao, 72km SE de Budta, 74km NV de General Santos, 89km SE de Cotabato, 90km SV de Davao, 130km SV de Magugpo, 176km SE de Mantampay, 177km S de Iligan City, 181km SE de Iligan, 197km S de Cagayan de Oro, anunta INFP Un ofițer al serviciului de asistența sociala a declarat ca cinci persoane din provincia Cotabato de Nord au murit din cauza cutremurului, inclusiv o capetenie a unui sat dupa ce zidul biroului… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii inspaimantati s-au grabit sa iasa in strada dupa cutremurul de la ora locala 09:04 a.m. (01.04 GMT), care a facut cladirile sa tremure si a provocat pene de curent in mai multe zone din centrul insulei, scrie Agerpres. Seismul a determinat aparitia unor fisuri in cladiri, iar un…

- Un seism cu magnitudinea de 6.8 grade s-a podus, marti dimineata, pe insula Mindanao din Filipine.Epicentrul a fost la 8 de kilometri vest de Dolo si la 88 de kilometri sud-vest Davao, al treilea cel mai populat oras din Filipine.

- Un seism cu magnitudinea 6,6 a lovit marti insula Mindanao, din sudul arhipelagului Filipine, a anuntat Institutul american de geofizica (USGS), iar autoritatile locale sustin ca exista un numar neprecizat de raniti, informeaza AFP. Locuitorii inspaimantati s-au grabit sa iasa in strada dupa cutremurul…

- Presedintele filipinez, Rodrigo Duterte, in varsta de 74 de ani, a fost usor ranit dupa ce a cazut miercuri seara de pe motocicleta, dar se recupereaza, transmit EFE si Reuters potrivit Agerpres "Presedintele este bine, iar recuperarea sa nu implica nicio procedura medicala importanta", a asigurat…

- "Presedintele este bine, iar recuperarea sa nu implica nicio procedura medicala importanta", a asigurat joi natiunea, intr-un comunicat, purtatorul de cuvant al presedintiei, Salvador Panelo, citeaza Agerpres. Potrivit EFE, Panelo a aratat ca Duterte si-a anulat actiunile prevazute pentru…

- Potrivit informatiilor pe care autoritatile guvernamentale au inceput sa le primeasca de pe teren, din insula Mindanao, unde a fost localizat epicentrul seismului, cutremurul a provocat fisuri in structurile unor cladiri si locuinte, locuitorii iesind in graba din magazine si birouri, precum si pene…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,4 a lovit, miercuri, sudul țarii Filipine, omorând cel puțin un copil și ranind alte peste 20 de persoane, relateaza Reuters. Autoritațile guvernamentale au început sa primeasca informații de la oficialii de pe insula Mindanao unde a lovit cutremurul, provocând…

- Salvador Panelo a spus ca va face naveta spre serviciu vineri, insa nu a dat detalii pentru a evita un spectacol mediatic. 'Este o acceptare prosteasca, insa ei (reporterii) m-au provocat, asa ca eu am acceptat... Nu este o problema pentru mine sa ma deplasez la serviciu. Am facut naveta multa vreme',…