- Un cutremur cu magnitudinea de 6,2 grade pe scara Richter s-a produs miercuri in regiunea Taninbar din Indonezia, potrivit Centrului Seismologic European (EMSC). Cutremurul s-a produs la o adancime de 49 de metri...

- CUTREMURUL s-a produs la ora 20h15min UTC (ora locala 21h15min). Potrivit datelor publicate de Centrul Seismologic Euro-Mediteranean, epicentrul miscarii seismice a fost localizat la 27 km Nord-Vest de Tirana. Cutremurul s-a produs la adancimea de 10 km si a avut magnitudinea mb de 5,1 grade. Seismul…

- Un cutremur moderat, cu magnitudinea mb de 5,1 grade, s-a produs si in ziua de luni, 27 ianuarie, in Sud-Vestul Iranului. Sursa foto: EMSCSeismul a avut loc la ora 13h28min UTC (ora locala 16h58min). Potrivit datelor publicate de Centrul Seismologic Euro-Mediteranean, epicentrul…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,3 s-a produs in Insulele Solomon, la 139 kilometri sud-est de capitala Honiara.Potrivit agențiilor de monitorizare a cutremurelor, citate de presa internaționala, seismul s-a produs la o adancime de 48 de kilometri.

- Un cutremur moderat, cu magnitudinea moment de 5,7 grade, s-a produs in ziua de vineri, 24 ianuarie, in Tadjikistan. Sursa foto: EMSCSeismul a avut loc la ora 7h09min UTC (ora locala 12h09min). Potrivit datelor publicate de Centrul Seismologic Euro-Mediteranean, epicentrul…

- Cutremur puternic. ALERTA de la INFP. Autoritatile au decretat stare de urgenta in zona Un cutremur cu magnitudinea 5,9 grade s-a produs sambata in Puerto Rico. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo START OFERTE ANTALYA 2020-PLECARE CU AVIONUL DIN BAIA MARE Autoritatile au decretat stare…

- Autoritatile din Puerto Rico au decretat stare de urgenta dupa ce un cutremur cu magnitudinea 6,4, produs marti, a lasat in urma un mort, mai multi raniti si pagube materiale importante in sudul insulei caraibiene, in continuare afectata de efectele distrugatoare ale uraganelor Irma si Maria din 2017,…

- Cutremur puternic in Romania: al doilea seism produs in acest an. Vezi unde s-a simțit cel mai tare Un cutremur s-a produs duminica dimineata in zona seismica Vrancea, magnitudinea seismului fiind de 3,2 pe scara Richter. ”In ziua de 05 Ianuarie 2020 la ora 04:58:13 (ora locala a Romaniei) s-a produs…