Cutremur cu magnitudine 5.5, s-au mişcat lustrele Cutremurul s-a produs la o distanta de 16 kilometri vest de oras. Seismul a avut loc la o adancime foarte mare, de aproximativ 560,4 kilometri de suprafata si este putin probabil sa provoace pagube. Mai multi internauti au postat imagini cu lustrele din incaperile lor balansandu-se. In ciuda acelor imagini impresionante, autoritatile locale nu au raportat, inca, daune materiale sau victime. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Cutremur puternmic sambata. Autoritatile din Puerto Rico au decretat stare de urgenta dupa ce cutremurul, produs marti si revizuit de USGS, la magnitudinea 6,6 grade, a lasat in urma un mort, mai multi raniti, pagube materiale importante si a obligat peste 2.000 de persoane sa se instaleze in adaposturi.…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,5 s-a produs miercuri in regiunea sud-vestica a Iranului, unde se afla centrala nucleara din Bushehr, a informat Institutul american de geofizica (USGS), citat de AFP.Seismul, cu o adancime de 10 kilometri, a zguduit o zona aflata la 17 kilometri sud-est de orasul Borazjan,…

- Seismul, localizat la o adancime de zece kilometri, a zguduit o zona situata la 17 kilometri sud-est de orasul Borazjan miercuri, la ora locala 6.49 (5.19, ora Romaniei), potrivit USGS.Cutremurul a fost resimtit la Bushehr, unde se afla centrala nucleara, potrivit agentiei oficiale iraniene…

- Un cutremur de 4,5 grade pe scara Richter a avut loc in sud-vestul Iranului, o regiune in care se afla centrala nucleara de la Bushehr, a anuntat miercuri Institutul american de geofizica USGS, relateaza AFP. Seismul, localizat la o adancime de zece kilometri, a zguduit o zona situata la 17 kilometri…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,4 pe scara Richter s-a produs marți, in Botoșani, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP), scrie Mediafax.Seismul s-a produs la adancimea de 5 kilometri, la ora 11:42. Cutremurul s-a produs la 89 de kilometri est de Chernivtsi,…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a transmis ca in ziua de 27 noiembrie 2019 la ora 09:23 ora locala a Romaniei , un cutremur s a produs in Marea Mediterana. Seismul a avut o magnitudine de 6 grade pe scara Riechter, la o adancime de 30 kilometri. Cutremurul s a produs…

- Cutremurul a avut loc la ora locala 6.50 (1.50, ora Romaniei) si s-a produs la mica adancime. Seismul a fost resimtit la peste 700 de kilometri distanta, in capitala Thailandei, Bangkok. "Pentru moment, nu exista informatii despre pagube in Thailanda, in urma acestui cutremur", a precizat Sophon…

- FOTO – Arhiva Un cutremur cu magnitudinea de 2,3 pe scara Richter s-a produs, joi dimineata, in judetul Cluj. Potrivit seismologilor, cutremurul a avut loc la o adancime de 5 kilometri, undeva intre comunele Cașeiu și Chiuiești. Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului,…